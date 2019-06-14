14.06.2019 17:46
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MARDİN Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı

Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldıMARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı.

Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
MARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Mahalle sakinleri, tahta çubuklarla balyaları tellerden kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasasında bulunan saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Balyalarının elektrik tellerine takıldığını fark eden sürücü, kamyonu durdurup aşağı indi. Durumu gören mahalleli, balyaları tellerden kurtarmak için tahta çubuklar kullandı. Mahallelinin çalışmasıyla tellerden kurtarılan kamyon, yoluna devam ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.MARDİN Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
Kaynak: DHA
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