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Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Mardin kırsalında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

10.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:32
Mardin kırsalında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında "Sözde Ömeryan" kırsalı Serinkanya bölgesinde "Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı Özel Birlik Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler imha edildi. Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, PKK, Güncel
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