Haberler » Güncel » Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo eyp imha edildi - Haber

Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo eyp imha edildi

Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildiMARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

08.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:51
kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi
MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Artuklu ilçesi kırsalında 'Kürşat-145 Özel Birlik' operasyonu başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği Özlüce Mahallesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 18 kilo EYP ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından EYP kontrollü şekilde imha edildi.
Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo eyp imha edildi

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:02   Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk"
23:01   Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
23:00   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:59   PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:03:47