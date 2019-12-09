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Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı

ŞIRNAK'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

09.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:08Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı

ŞIRNAK'ın ve 'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2'si ağır 7 asker yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Mağara köyü kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, arama- tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti. Askerler, güvenlik önlemi alıp, patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken, yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 7 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınıp, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 7 askerden 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



Mardin, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

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