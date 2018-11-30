Mardin Kırsalındaki Çocuklar Spora Yönlendiriliyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:54



30 Kasım 2018 Cuma 10:54

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullara top dağıttı.Mardinmasa tarafından uygulamaya geçirilen "Topu olmayan okul kalmasın" projesi kapsamında kırsal mahallelerde yer alan 275 okula 2 bin 76 top dağıtıldı.Kabala 100. Yıl ilköğretim ve Ortaokulunu ziyaret eden Mardinmasa ekipleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları öğrencilere top dağıtıp, basketbol oynamasını öğretti.Proje sorumlusu Salih Bozkuş, yaptığı açıklamada, projedeki amacın çocukları spora yönlendirmek olduğunu söyledi.Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Selen Erdem, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Top dağıtık, çocuklara basketbol oynattık. Çocuklar spora yönlendirmek görevimiz." dedi.