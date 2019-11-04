Haberler » Güncel » Mardin kızıltepe belediye başkanı hdp'li yılmaz'a uzaklaştırma

Mardin kızıltepe belediye başkanı hdp'li yılmaz'a uzaklaştırma

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)KAYMAKAM VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEKMardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.

04.11.2019 13:13
Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)
KAYMAKAM VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEK
Mardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı. Kaymakam Çam, belediye personeline vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını kaydeden Çam, Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek dedi.
Mardin kızıltepe belediye başkanı hdp'li yılmaz'a uzaklaştırma

Halkların Demokratik Partisi, Hüseyin Çam, Kızıltepe, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:38 Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı
15:38 - Gemerek Meslek Lisesi Dünya 2.'si oldu
15:38 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
15:33 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak
15:11 Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
14:47 Peugeot-Fiat birleşmesinde Aralık ayında imza atılabilir
14:28 Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi
14:25 Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
14:25 CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
14:23 İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
4.11.2019 15:38:56