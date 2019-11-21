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Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü

Mardin'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen hayatını kaybetti.

21.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:04

'in ilçesinde, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen yaşamını yitirdi.

AKRABA OLAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Olay, öğlen saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen'in cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü

Kızıltepe, Mardin, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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