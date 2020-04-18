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MARDİN Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu olduMARDİN'in Derik ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü yenen hemşire Gül Saadet Öçal (25), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

18.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:08
Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu
MARDİN'in Derik ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü yenen hemşire Gül Saadet Öçal (25), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Derik Devlet Hastanesi'nin acil poliklinik servisinde görev yapan hemşire Gül Saadet Öcal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Öcal, hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarlar taburcu edilen Öçal sevinç gözyaşları dökerek, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
'BU HASTALIKTA MORAL ÇOK ÖNEMLİDİR'
14 günlük karantina süresini evinde geçirecek olan Öçal, "Koronavirüs testim pozitif çıktığında başka birine bulaştırdım mı diye çok korkmuştum. Çok şükür kimseye bulaştırmadığımı öğrendim. Mesai arkadaşlarım moral verdiler, çok yardımcı oldular. Bu hastalıkta moral çok önemli. Çok mutluyum. Rabbim kimseye yaşatmasın. Koronavirüs ülkemizde görüldüğünden bu yana ailemi yeterince göremiyordum. Sağlık çalışanı olarak diyorum, herkes kendini korusun, evden çıkmasın. Bu hastalık geçinceye kadar lütfen evde kalın. İhmale gelmeyen bir hastalık, ciddiyetin farkına varın" dedi. MARDİN Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Derik Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Derik, Güncel
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