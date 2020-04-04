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Mardin kurallara uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri doğrultusunda aldığı önlemler ve dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kurallara uyması ile sokaklar boş kaldı.

04.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:01
Mardin kurallara uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
Mardin Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri doğrultusunda aldığı önlemler ve dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kurallara uyması ile sokaklar boş kaldı.

Mardinliler 'Evde kal' çağrılarını dikkate aldı. Belediye ekiplerince virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, servis araçları, taksiler, hastane, ambulanslar, okullar, park ve bahçeler, resmi kurumlar ve kamuoyuna açık alanlarda dezenfektan çalışmaları yapılıyor. Bu arada İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları da valilik ve kaymakamlığa bağlı "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından karşılanıyor. Polis ve belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara zaman zaman megafondan "Evde kal Mardin", "Evde kal Türkiye" çağrısında bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel
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