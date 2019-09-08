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Mardin lastiği patlayan minibüs, şarampole devrildi 5 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.

08.09.2019 12:34
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Kızıltepe ile Nusaybin arasındaki İpekyolu'nda meydana geldi. Nusaybin yönünde giden Şahabettin Acar yönetimindeki 11 BA 094 plakalı minibüs, ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Acar ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin lastiği patlayan minibüs, şarampole devrildi 5 yaralı

Kızıltepe, Nusaybin, Güncel

Kaynak: DHA

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