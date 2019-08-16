Haberler» Güncel» Haber

MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılarMardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.

16.08.2019 12:46
MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında bulunan Çatalözü Mahallesi'nde artan nüfusla nedeniyle mevcut trafolar yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri, Dicle Elektrik'e başvurarak ek trafo talebinde bulundular. Ekiplerce mahallede yapılan incelemenin ardından mahalleye ek bir trafonun kurulmasına karar verildi.
Dicle Elektrik ekiplerince trafonun kurulum sırasında bir araya gelen mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde halay çekip, şarkılar söyleyerek kutladı.
MARDİN Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

Nusaybin, Mardin, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20   Vali Dağlı, "Bölgemiz deprem riski altındadır"
14:20   Hastalara moral ziyaretleri devam ediyor
14:20   Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor
14:20   Kocaeli'de yağmur etkili oldu
14:19   Yeşilyurt belediyesi 10 adet aracı ihaleyle satacak
14:16   Cami derneğinden örnek davranış
14:16   Eskişehirli kahraman şoför konuştu