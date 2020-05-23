MARDİN Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı

Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldıMARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Derik ilçesinde 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı.

23.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:20
Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı
MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Derik ilçesinde 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı.
Mardin İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kent genelinde açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildi. Yasakla birlikte Derik Belediyesi de Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi'ndeki atölyede, maske üretimini artırdı. Gönüllü kadınların ürettiği maskeler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ilçe genelinde 3 bin kişiye ücretsiz dağıtıldı. MARDİN Maske takmanın zorunlu olduğu Derik’te 3 bin maske dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Derik, Güncel, Haber

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