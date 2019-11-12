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Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:48Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, ankesörlü telefondan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan A.Y., E.Y., G.E., Y.K., M.B., E.Ü., B.K., S.H., V.Ö., Ş.Y., M.K. ve R.S.'nin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ile Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve zanlıların gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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