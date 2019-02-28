Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu

Mardin
merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada sözde mahrem imamlar
tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle 26 şüphelinin ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 askeri personele yönelik güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul
, Ankara İzmir
, Muğla
, Burdur
, Siirt
, Şırnak
, Hakkari
, Malatya
, Diyarbakır
, Bilecik
, Kocaeli
, Erzurum
, Konya
, Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
, Afyonkarahisar
, Denizli
'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Mardin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA