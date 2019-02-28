Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik Mardin merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Muğla
, Burdur
, Siirt
, Şırnak
, Hakkari
, Malatya
, Diyarbakır
, Bilecik
, Kocaeli
, Erzurum
, Konya
, Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
, Afyonkarahisar
ve Denizli
'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Mardin'e getirilen şüpheliler sorgulanırken aranan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. - Mardin
Mardin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA