Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı. Mardin
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, Mardin
, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda H.Ş., M.K., İ.Ş., E.A., M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)