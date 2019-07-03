03.07.2019 09:26
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda H.Ş., M.K., İ.Ş., E.A., M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN
Kaynak: İHA
operasyon, gözaltı, mardin, fetö, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:07   İsrail'de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor
10:07   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
10:05   İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı
09:58   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
09:56   Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
09:44   İstanbul'da lüks otomobillerle "drift" terörü kamerada
09:44   Rusya'da sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi