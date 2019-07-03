03.07.2019 11:18
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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 polis gözaltına alındı.

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında görevliyken ihraç edilen ve örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyanlar bulunan 6 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İ.Ş., E.A., H.Ş., M.K.,M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Mardin
Kaynak: DHA
Mardin, Güncel

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