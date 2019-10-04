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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

04.10.2019 15:03Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gizli haberleşmek için kullandığı Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında D.K., O.H., M.T., İ.G., S.A.M., E.T. yakalanarak göz altına alınırken S.K. isimli şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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