07.07.2019 12:15
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Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski 6 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep'te 3 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan eski 6 polis gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Mardin, Güncel

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