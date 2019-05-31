Mardin merkezli bahis operasyonu: 12 tutuklama

Kaynak: İHA

Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı.Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında, şüpheli şahıslara ait ev iş yerlerinde yapılan aramalarda, 27 adet cep telefonu, 3 adet laptop, 4 adet harddisk, 4 adet flash bellek, 16 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 4 adet tablet, 3 adet içerisinde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik döküman/ajanda/belge ele geçirilmiştir. Soruşturma sürecinde, şüphelilerin Kızıltepe ilçemizde çok sayıda şahsı yasa dışı bahis oynaması için teşvik ettikleri, yurt dışı menşeili bahis sitelerine abone yaparak komisyon adı altında haksız kazanç elde ettikleri, bahis sarmalı içerisinde ekonomik buhran yaşayan ve bahisten kaynaklı borçlarını ödeyemeyen bazı şahısların, şüpheliler tarafından yapılan baskı altında intihara yöneldikleri bilgileri edinilmiştir" denildi.Açıklamada, operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilirken 12 şüpheli şahsın tutuklanarak cezaevine sevk edildiği kaydedildi. - MARDİN