Haberler » Güncel » Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 gözaltı - Haber

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 gözaltı

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:10Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 gözaltı
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyeliği soruşturmaları kapsamında, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanlar bulunan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Mardin, Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, üsteğmen N.E, astsubay kıdemli çavuş Y.Ö, uzman jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde gözaltına alındı.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:17:59