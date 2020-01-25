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Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "İnovasyon Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

25.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:40Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "İnovasyon Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, yaptığı açıklamada, gelişen ve değişik teknolojik alanlarda yeni fikirler ve bu fikirlerin pratiğe dökülebilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
"21. yüzyıl her platformda inovasyon rekabetine sahne olmaktadır." diyen Sümer, şunları kaydetti:
"Teknolojiden tarıma, sanayiden hayvancılığa, turizmden balıkçılığa kadar ekonominin her alanında inovasyonun devasa etkilerini görmekteyiz. Mesleki ve teknik eğitim en genel anlamda, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir."

Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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