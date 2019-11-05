Haberler » Güncel » Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binası, hizmet vermeye başladı.

05.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:18Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binası, hizmet vermeye başladı. 10 dönüm arazi üzerine kurulan bina içerisindeki konferans salonu, kütüphanesi ve çok amaçlı salonlarıyla bir kompleks görevi görecek.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hizmete giren binada 17 bin 200 metrekare kullanım alanı üzerine inşa edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplam 112 oda sayısı, 800 kişilik konferans salonu, 2 adet 120 kişilik çok amaçlı salonu, her katta yer alan toplantı odaları, 1 adet planetaryum, 4 adet tasarım beceri atölyesi ve 2 adet 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi bulunuyor. Bina 10 dönüm arazi üzerine bahçe ve park alanı ile kompleks görevi gören bina hizmete girdi.

Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Eğitim camiası olarak güzel çalışmaların altına imzamızı attık. Bu çalışmalardan bir tanesi de, yeni hizmet binamızın yapılması ve burada vereceğimiz hizmeti öğrencilerimize, öğretmenlerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Personelimizin daha ferah çalışabileceği bir ortam oluşturuldu. Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alacakları bir bina oldu. Yeni hizmet binamız Mardin'ine çok yakıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamız eğitim öğretim camiasına ve tüm Mardin'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:49 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
19:49 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:45 Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:45 Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:51:46