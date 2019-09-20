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Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere aşure ikramı

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce, Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Artuklu Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulunda öğretmenlere ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.

20.09.2019 15:08Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere aşure ikramı
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce, Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Artuklu Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulunda öğretmenlere ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.
Artuklu Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenlere, öğrencilere ve velilere aşure dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, aşurenin birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir örneği olduğunu belirtti.
Muharrem ayının ve aşure gününün inancımızda önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Sarı, "Muharrem ayının bütün İslam alemine ve okulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Artuklu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde öğretmen ve kursiyerlere aşure ikram edildi.

Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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