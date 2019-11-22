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Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı onuruna veda yemeği

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü iken Milli Eğitim Bakanlığınca Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi'ne görevlendirilen Yakup Sarı Yakup Sarı onuruna veda yemeği düzenlendi.

22.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:30Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı onuruna veda yemeği
İl Milli Eğitim Müdürü iken Milli Eğitim Bakanlığınca Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi'ne görevlendirilen Yakup Sarı Yakup Sarı onuruna veda yemeği düzenlendi.

Mardin'de 3 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi'ne görevlendirilmesi ile Mardin'den bugün ayrılacak olan Yakup Sarı onuruna yemek verildi.

Vali Mustafa Yaman tarafından verilen yemeğe, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve il protokolü ve belediye personeli katıldı. Yemek sonrasında Vali Yaman, Yakup Sarı'ya başarılı çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ederek plaket takdim etti. Onuruna verilen yemek için teşekkür eden Sarı ise "Mardin'den, birçok gönül dostu edindiğini, görev yaptığı süre zarfında devlet menfaatiniz ön planda tutarak, Mardin de kalıcı hizmetlerin kazanılmasına çalıştığını ancak yapılan güzel çalışmalar için başta Sayın Valimiz, vekillerimize, mesai arkadaşlarıma ve Mardin sevdalılarına teşekkür ederim" dedi.

Bugün Mardin'den ayrılacak olan Sarı'nın, yerine Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer atandı. - MARDİN

Yakup Sarı, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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