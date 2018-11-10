Mardin Müftülüğü Üniversite Öğrencilerini Geziye Çıkardı

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:17



10 Kasım 2018 Cumartesi 17:17

Mardin İl Müftülüğü tarafından yürütülen Gençliğe Değer projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik motivasyonlarını arttırma amacıyla gezi düzenlendi.Geziye katılan İl Müftülüğü Gençlik Konseyine üye 187 üniversite öğrencisi, Şanlıurfa Hazreti İbrahim Halilullah'ın Makamı, Balıklı Göl, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gaziantep İslam Bilim Tarihi Müzesi ve Şahinbey Milli Mücadele Müzesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.Mardin il Müftüsü İsmail Çiçek, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin motivasyonlarını artırmaları için 1 günlük kentte gezi düzenlediklerini belirtti.Çiçek, gençlerini motivasyonuna yönelik bu tür çalışmalar devam edeceklerini de sözlerine ekledi.