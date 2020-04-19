Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2)TOPRAĞA VERİLDİHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi...

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:04
Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin 'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Kızıltepe Ulu Camisi'nde Çam için kılınan cenaze namazına; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cenaze namazında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı gözlendi. Şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi.
Şehit Abdullah Çam'ın, 27 gün sonra terhis olmayı beklediği öğrenildi.
Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Mardin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haberler
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
’Mercedes Kadir, koronadan öldü’ iddialarına muhtar açıklık getirdi Haberler
"Mercedes Kadir, koronadan öldü" iddialarına muhtar açıklık getirdi
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak Haberler
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak
Haberler ›› Güncel ››MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: BOLU Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:40: TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı - Haber 17:40: Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi odağı - Haber 17:40: Mide kanaması geçiren hasta hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi - Haber 17:39: Çin'de dolu fırtınası paniğe neden oldu - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:01: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı - Haber 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi 14:16: Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır - Haber