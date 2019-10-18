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Mardin nusaybin belediye başkanlığına görevlendirme-arşiv

Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirmeMardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

18.10.2019 11:25Mardin nusaybin belediye başkanlığına görevlendirme-arşiv
Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirme
Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Emrah KIZIL- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

Semire Nergiz, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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