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Mardin nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleriSURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.

12.10.2019 15:22
Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.
Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'ne dün Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, havan mermisi ve roketle saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı çok sayıdaki havan mermisinden 4'ünün düştüğü Hamam Sokak'ta, 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı.
Saldırının izleri bugün görüntülendi. Kamışlı'dan atılan roket ve havan mermilerinin isabet ettiği sokaktaki evler ile yolda oluşan hasar, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Hamam Sokak sakinleri, teröre tepki gösterirken, saldırılar nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.
Hamam Sokak'ta oturan Hüda-Par Nusaybin İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Ağırman da saldırıyı kınadı. Ağırman, Nusaybin'de yaşayanların 4 yıl önce de PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti
Mardin nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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