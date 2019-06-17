17.06.2019 19:17
Haberler»Güncel » Haber

MARDİN Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıMARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.MARDİN Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Kaynak: DHA
Nusaybin, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:05 Fotoğraf Ek//Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
20:05 Dalyan Kanalı'nda su altı temizliği
20:04 Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
20:03 Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı
20:01 Sındırgı'da dereler taştı, bodrum katları su bastı
20:01 "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...