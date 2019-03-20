Mardin Nusaybin'de Tuzaklanmış Eyp ile 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçti

Nusaybin
'de tuzaklanmış EYP ile 2 ton amonyum nitrat ele geçti Mardin
'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yaman-27 Operasyonu' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada tuzaklanmış EYP, EYP kullanımında 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre akaryakıt, yangın söndürme cihazı ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.
Güncel
Kaynak: DHA