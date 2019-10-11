Haberler » Güncel » Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

11.10.2019 18:22
Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.
YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
MARDİN (DHA)
Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:05 ASÜ mehter takımından mini konser
20:11 FLAŞ
20:10 MSB'den askerlik yoklaması açıklaması
20:08 İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili 121 gözaltı...
20:06 Mahinur Özdemir'e Belçika'dan Kraliyet Nişanı
20:05 "10 yıllardır bugün için hazırlanan bu planı darmadağın edeceğiz"
20:05 Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
11.10.2019 20:13:14