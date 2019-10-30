Haberler » Güncel » Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriyeRUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

30.10.2019 17:28
Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)
Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Ambulansın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
19:45 Spor konyaspor'da gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
19:44 "Köprüdeki hiçbir asker masum değil"
19:40 Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı
19:40 Mersin narenciye festivali için 33 metrelik tantuni
19:37 Kızılay Haftası etkinlikleri
19:36 Garanti BBVA'dan 4 milyar 998 milyon TL net kar
30.10.2019 19:48:06