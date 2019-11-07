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Mardin rus birliklerinin kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi

Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

07.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:53
Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi
SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Mardin rus birliklerinin kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA


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