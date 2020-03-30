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MARDİN Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek

Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemekMARDİN'de görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için yemek yaptı, ziyarette bulunup, ihtiyaçlarını sordu.

30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:51
Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek
MARDİN'de görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için yemek yaptı, ziyarette bulunup, ihtiyaçlarını sordu.
Mardin 'de gönüllü olarak bir araya gelen sağlıkçı 4 komşu genç, yaşadıkları Teker Mahallesi'nde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaları ziyaret ederek, evlerinde yaptıkları sıcak yemekleri ikram etti. 4 arkadaş olarak kendi sorumluluklarını yerine getirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan sağlık çalışanı Emel Nur Karaoğlu (22), "Devletimiz 65 yaş yasağıyla dışarıya çıkamayanların ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde karşılıyor. Bizler de onları unutmadıklarımızı ve varsa bir ihtiyaçlarını gidermek istediğimizi belirtmek için kendilerini ziyaret ediyoruz. Kendilerine sıcak yemek ve küçük hediyeler de veriyoruz. Hastanelerdeki meslektaşlarımız görevinin başındayken biz de elimizden geldikçe yaşlılarımızı evden çıkartmadan ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Mardin, koronavirüs salgını karşısında büyük bir dayanışma örneği sergiliyor" dedi.
Kendilerini ziyaret eden gençleri uzaktan karşılayarak teşekkür eden Naime Hazırbaba (78), gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlere teşekkür eden Hazırbaba, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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MARDİN Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Genç, Güncel

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MARDİN Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek
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