Mardin Satacağı Sabunun Marka İsmi; 'mardin Monroe' Olacak

Kaynak: DHA

Eşinin görevi nedeniyle geldiği Mardin'de genç yaşta ölen Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'ya benzetilen ve üne kavuşan Melek Akarmut (44), 7 ay önce açtığı sabun sattığı işyeri için 'Mardin Monroe' ismini tescil ettirerek iki isme de vefa borcunu ödeyeceğini söyledi.Eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin'e gelen Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, Amerikan komedi filmlerindeki aptal sarışın karakterlerini oynamasıyla tanınan 20'inci Yüzyıl'ın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan 32 yaşında ölen Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'ya benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline gelen Melek Akarmut'a Marilyn Monroe'nun giydiği ünlü kıyafetin benzeri dikildi. Hakkında yapılan haberler sayesinde uluslararası medyada da yer alan Melek Akarmut, Arap ülkelerinde de fenomen olduğunu anlatırken şöyle dediTÜRKİYE'NİN 'MARILYN MONROE'SUYUMYapılan teklifi kabul edince 'Mairly Mardin' adıyla 'Sesi Adın Aşk' isimli şarkıyı söyleyerek klip yaptım. Biraç televizyon programlarına çıktım. Eşimin tayini çıkacaktı, 'Uzatma' verince ben de 7 ay önce burayı açmak istedim. Bir kadın girişimci olarak eşim bana destek olmadı. Bana 'Gideceğiz, işim yarım kalacak, niye açıyorsun' dedi. Eşim 1 TL bile destek olmadı. Ben yapacağım işe inanıyordum. Sabun temizliktir, sağlıktır diye düşünüp bu işe girdim.Eşimi dinlemedim işyerimi açtım. Bu işyeri, ünüme ün kattı. Artık Mardin'in değil, Türkiye'nin Marilyn Monroe'suyum şu anda. Mardin, sabun, Marilyn Monroe,?yu; hepsini topladığınızda çok güzel bir görüntü oluyor. Sabun için değil, benim için geliyorlar. Yavaş yavaş markama giriyorum. İsim tescilim de onaylanmak üzere. Bu tamamlandıktan sonra ismim 'Mardin Monroe' olacak. Çünkü Mardin'e de, Marilyn Monroe'ya da vefa borcum var. Hedefim; sabunda dünya markası olmak. Şu an 36 bayilik beni bekliyor. Eşek sütü sabunumla meşhurum ama yöreye özgü 'Bıttım sabununu' dünyaya duyurmak istiyorum.EŞEĞE YATIRIM YAPIYORUMMelek Akarmut, sattığı sabunların bir firma tarafından Mardin'de üretildiğini, sattığı ürünleri üretecek fabrika kurmayı hayal ettiğini, ifade ederken, Ambalaj olarak eşek sütünden başladık. 1 eşeğim vardı. Para kazandıkça eşeğe yatırım yapıyorum. Eşek alıyorum 3 tane oldu, onları besliyorlar. Trabzon. Ankara, İzmir, her yerde ilgi ile karşılanıyorum. Burada yerel yöneticilerden ilgi bekliyorum. Gelsinler hayırlı olsun desinler. Tanıyorlar çünkü beniö dedi.EŞİM BENİ KISKANMIYORMelek Akarmut, kendisini görenlerin işyerine geldiğini sabun aldığını, birlikte fotoğraf çektirdiğini anlatırken, Marilyn Monroe'yu tanımıyordum. Onunla çok ilgilenmedim. Güzel kadınmış, İyi ki benzemişim o kadar yani. Onunla da ilgi görerek para kazanıyorum. Mardin'de sarışın ve bakımlı olunca her yerde dikkat çektim. Beni çabuk kabullendiler. Mardin'in fanomeniyim, Ünüm Türkiye'yi aştı. Şu an yadırganmıyorum. Mardinliler bana imajımızı değiştirdin diye teşekkür ediyorlar. Yanımda çalışan elemanım yok, dükkanın temizliğini bile ben yapıyorum. Satışımı kendim yapıyor müşterilerle bire bir ilgileniyorum. En çok sordukları şey; eşin seni kıskanmıyor mu Evet kıskanmıyor çünkü bana güveniyor. Ben de onu kıskanmıyorum diye konuştu.