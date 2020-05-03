Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MARDİN Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar

Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlarMARDİN'in Derik ilçesinde sebze yetiştiricileri, sosyal mesafeye uygun şekilde bahçelerde ekim işlemlerini yapıyor.

03.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:10
Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar
MARDİN'in Derik ilçesinde sebze yetiştiricileri, sosyal mesafeye uygun şekilde bahçelerde ekim işlemlerini yapıyor.
Derik ilçe merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde, sebze üreticileri bahçelerinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ürünlerini ekiyor. Bahçelerinde domates, biber, salatalık ve patlıcan ektiklerini anlatan sebze yetiştircisi Abdulkadir Karakaş, bahçede ekim ve bakım işlemlerini sosyal mesafe kuralına uygun yaptıklarını söyledi. Karakaş, Ektiğimiz sebzeler doğal ve hormonsuzdur. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bahçemizde çalışıyoruz dedi. MARDİN Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Koronavirüs, Derik, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim’in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir Haberler
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü’de küfür yemeyi severdim Haberler
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Haberler››Güncel››MARDİN Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Malatya'da karantinaya alındı - Haber 14:24: Başkan Ergü: "Güzel günlere kavuşacağız" - Haber 14:22: Başkan Sayan dağlardaki çobanlara yardım dağıttı - Haber 14:20: Hatay'da teknede kalp krizi geçiren balıkçı öldü - Haber 14:19: ANTALYA Serik'te domates üretimi sürüyor - Haber 13:40: Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım - Spor 13:11: Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 12:12: Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 12:04: Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin