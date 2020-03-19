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Mardin, Siirt ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:38
Mardin, Siirt ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Mardin , Siirt ve Batman 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.
Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mardin, Batman, Siirt, Güncel

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