Mardin sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler

Sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler Mardin 'in Derik ilçesinde sosyal medyada örgütlenen bir grup, ağaçsız tepeleri yeşillendirmek amacıyla palamut ekme etkinliği düzenledi. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi.Derik ilçesinde yaşayan bir grup çevre gönüllüsü ağaçsız tepelere palamut ekme etkinliği düzenledi. Sosyal medyada örgütlenerek bir araya gelen gönüllüler, ilk günde 5 dolayında palamut toprakla buluşturur, etkinliği her yıl sürdürmeyi hedefliyor.Etkinliğe katılan gönüllülerden Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi. Öcal, Eskiden buralarda meşe palamut ağaçları çok yaygınmış. Son 70-80 yıllık çok bilinçsiz kesim nedeniyle bu dağlar maalesef çıplak kalmış. Dağların bu çıplak görüntüsü bizi rahatsız ediyordu. Biz çevre gönüllüleri olarak Derik'te bir grup olarak oluşturup, sosyal medyayla bir araya geldik. Gurubumuz öğretmen, memur, esnaf gibi kesimlerden oluşuyor. Palamut ekme etkinliğini her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz dedi.Kale mahalle muhtarı Ekrem Erol ise Derik'in tepelerini yeşillendirmeyi amaçladıklarını belirterek, Derik'in tepelerini yeşillendirme projesi kapsamında çevreden topladığımız palamutların tohumunu getirip toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. Devletten ve yetkililerden talebimiz, ekmiş olduğumuz bunca palamutun korunmasıdır diye konuştu.AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ise Çevre koruma gönüllüleri meşe ve palamut ekimiyle ilgili bir kampanya başlatmış. Biz de buna destek vermek istedik. İnşallah önümüzdeki süreçlerde başka kampanyalarla Derik çevresini daha da güzelleştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız dedi.