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MARDİN Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor

Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyorMARDİN'in Derik ilçesinde Kızıltepe Spor Lisesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle sahada yaptıkları idmanlar iptal edilince, evde ailelerinin desteğiyle antrenman yapmaya başladı.

30.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:09
Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor
MARDİN'in Derik ilçesinde Kızıltepe Spor Lisesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle sahada yaptıkları idmanlar iptal edilince, evde ailelerinin desteğiyle antrenman yapmaya başladı.
Koranavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime 16 Mart günü ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğrencilerin eğitimini sürdürmesi amacıyla 23 Mart günü uzaktan eğitim sistemi başlatıldı. Mardin 'in Derik ilçesinde yaşayan Kızıltepe Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde aldıkları dersin ardından sahada yapamadıkları antrenmanı evlerindeki odalarında sürdürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını anlatan Ozan Emerce (15), güçsüz düşmemek için evde idmanını aksatmadığını söyledi. Nisan ayında başlaması gereken liseler arası maçlarının ertelendiği ifade eden Emerce, "Lig maçlarımız ertelendi. Onun için biz de evde kondisyon ve güçsüz düşmemek için çalışıyoruz. Herkes evde kalarak koronavirüsü hep birlikte yeneriz" dedi.
Ozan'ın babası Bedran Emerce, oğlunun sporu çok sevdiğini, her gün 5 saat antrenman yaptığını belirterek, "Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla oğlumun dışarı çıkmaması için kendisine evdeki salonda yer ayırdık. Oğlum günde 4-5 saat bu salonda spor yapıyor. Biz de kendisine destek oluyoruz" diye konuştu.
Kızıltepe Spor Lisesi öğrencilerinden Muhammed Furkan Özgen (13), evde ailesi tarafından antrenman yapması için bir oda tahsis edildiğini ifade söyledi.
Evinde spor yaptığını anlatan öğrencilerden Fadıl Emerce (13), koronavirüs nedeniyle özellikle yaşlıların evden çıkmaması için çağrıda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemiyle aldığı dersin ardından evde antrenman yaptığını anlatan öğrencilerden Ömer Abukan ise "Günde 4 saat topla çalışıyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. Koronavirüs için kimse dışarı çıkmasın" dedi.
Öğrencilerden Baran Danış, koronavirüs salgına karşı tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Dünyada koronavirüs nedeniyle bütün spor dalları iptal edildi. Uzaktan eğitimle derslerimizi evde çalışıyoruz. Daha sonra antrenmanlarımızı evde yapıyoruz, Lütfen kimse dışarı çıkmasın, herkes kendini ve bizleri de düşünsün" diye konuştu.
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MARDİN Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kızıltepe, Mardin, Derik, Güncel

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MARDİN Spor lisesi öğrencileri, evlerinde antrenman yapıyor
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