Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MARDİN 'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü

'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldüÜnlü iş insanı Elon Musk'ın 'hızlıö internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü.

28.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:32
'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın 'hızlıö internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görüldü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızı olan Starlink, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görüldü. Uydu serisinin görüntüleri, bir vatandaşın kameralarına yansıdı. MARDİN ’Starlink’ uydu serisi Mardin’den görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Elon Musk, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ı destekleyecek Haberler
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
ABD’de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor Haberler
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Haberler››Güncel››MARDİN 'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:44: Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı - Haber 01:32: Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı - Haber 01:30: Adıyaman'da iki elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haber 01:22: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kovid-19 telefon diplomasisi sürüyor - Haber 01:16: Afrin'de bombalı terör saldırısı - Haber 00:46: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla - Haber 00:08: 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı - Haber 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 07:58: 5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak - Haber