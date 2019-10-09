Haberler » Güncel » Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADITerör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı.

09.10.2019 22:44
Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)
SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI
Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
MARDİN (DHA)
Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:39 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri
23:39 Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı
23:38 Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...
23:38 Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik...
23:36 ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı
23:36 Bakan akar, barış pınarı harekatı'nı sevk ve idare ediyor
23:35 İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele"
9.10.2019 23:40:38