MARDİN TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savruldu

TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savruldu
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde devrilen TIR'ın dorsesindeki sıfır kilometre 6 otomobilden tarlaya savrulan 4'ü kullanılamaz hale geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'in Sögütlü köyü yakınlarında meydana geldi. Irak
'a sıfır kilometre 6 otomobil götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7983 plakalı TIR'ın dorsesi, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsede bulunan otomobillerden 4'ü tarlaya savrularak kullanılamaz hale geldi. 4'ü hasarlı 6 otomobil, vinç yardımıyla yeniden dorseye yüklenerek Irak'a götürüldü.