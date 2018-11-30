Mardin Türkiye Sınırındaki Suriye'nin Kamışlı Kentinde Askeri Konvoy

30 Kasım 2018 Cuma 12:45



30 Kasım 2018 Cuma 12:45

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKKPYD denetimindeki Kamışlı kentinde 150 askeri aracın bulunduğu konvoy hareket halinde görüntülendi. Suriye'nin doğu yönünden terör örgütü PKKPYD denetimindeki Kamışlı merkezine ilerleyen 150 araçlık konvoyda tankın yer aldığı çekiciler, çeşitli personel taşıyıcılar, zırhlı cip ve mühimmat olduğu görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görülen konvoy, Kamışlı kent merkezine doğru ilerlediği görülürken, araçların hangi ülkeye ve nereye gittiği ise bilinmiyor.Bu arada konvoyun geçişinden önce Kamışlı kent merkezinde silah sesleri de duyuldu.