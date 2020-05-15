MARDİN Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptı

Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptıMARDİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 15- 20 yaş arasındaki gençler kendilerine verilen 4 saatlik izinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak polislerle tek kale futbol oynadı.

15.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:05
Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptı
MARDİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 15- 20 yaş arasındaki gençler kendilerine verilen 4 saatlik izinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak polislerle tek kale futbol oynadı. O anlar mobese kameralarının görüntülerine yansıdı.
Mardin'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 15- 20 yaş arasındaki gençlere bugün 11.00- 15.00 saatleri arasında izin verildi. Uzun bir aradan sonra sokağa çıkan gençler, parklara ve yürüyüş alanlarına akın etti. Bazı gençler de Nusaybin Cumhuriyet Meydanı'nda görevli polis ekipleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak tek kale futbol oynayarak zamanını geçirdi. O anlar mobese kameralarının görüntülerine yansıdı. Maç sonrası polis ekipleri gençlere maske ve eldiven hediye ederek sağlıkları için evde kalmaları çağırısında bulundu.
'ÇOCUK CUMHURBAŞKANI KADAR MUTLU HİSSEDİYORUM'
Mardin'de yaklaşık iki ay aradan sonra ilk defa dışarı çıkan Halil İbrahim Güneş, kendisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturan Çocuk Cumhurbaşkanı kadar mutlu hissettiğini söyledi. Evde geçirdikleri sürede bunaldıklarını belirten Güneş, "Evde kala kala ayakkabı ile yürümeyi bile unutmuş hale gelmiştim. Dışarı çıktığımda üç sefer az kalsın yere düşüyordum. Evde gerçekten bunalmıştık. Dört duvar arasında telefona bağlanmıştık. Ama çok şükür dışarı çıktık. Artık nefes aldığımı düşünüyorum" dedi. MARDİN Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Futbol, Mardin, Güncel, Haber

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