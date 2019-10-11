Haberler » 3. Sayfa » Mardin Valiliği: 'Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı'

Mardin Valiliği: "Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı"

Mardin Valiliği: "Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı"MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında 8 vatandaş şehit oldu, 38 kişi yaralandı.

11.10.2019 20:42
Mardin Valiliği: "Nusaybin'de 8 vatandaş şehit oldu, 38 vatandaş yaralandı"
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında 8 vatandaş şehit oldu, 38 kişi yaralandı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Mardin Valiliği:

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29 Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
21:34 Sınıra çok sayıda tank ve komando sevk edildi
21:27 Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
21:19 72'lik dede tutuklandı
21:12 Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı
21:02 Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu
21:05 Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
11.10.2019 21:36:17