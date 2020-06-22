Mardin Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı

Adana Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine başladı.

22.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:48
Adana Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine başladı.
Demirtaş'ı, Valilik binasına gelişinde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri karşıladı.
Vali Demirtaş burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören ve medeniyetler şehri Mardin'e hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
"Bu mozaiğe sonsuza dek sahip çıkacağız"
Mardin'de farklı etnik ve dini kökenden insanların hoşgörü şemsiyesi altında yüzyıllardır aynı kaderi ve sevinci paylaşmasının önemine vurgu yapan Demirtaş, şöyle konuştu:
"Bu noktada bize düşen en önmeli görev Mardin'in medeniyet mozaiğine sahip çıkmaktır. Biz bu mozaiğe sonsuza dek sahip çıkacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi, birlik ve berberliğimizi daim kılacak adımları atmaya devam edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görecek, insanımızın kendi kültürü ve inancını gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için her türlü tedbiri alacağız. Her bir vatandaşımızın canı, malı namusu bize emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız."
Devletin sağladığı kamu kaynaklarını şeffaf bir biçimde kullanacaklarını kaydeden Demirtaş, "Daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Mardin'i hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.
"Kapılarımız ardına kadar açık olacak"
Hizmet anlayışın temelinde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarının yattığını kaydeden Demirtaş, "Kapılarımız Mardinli hemşehrilerimize ardına kadar açık olacak. Her vatandaşımızın derdine sıkıntısına çare olacağız. Devletimizin kapısını milletimizin her bir ferdine açık tutacak, kapısını çalmadık, sofrasına oturmadık, çayını içmedik tek bir hane bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Mardin, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Haberler››Güncel››Mardin Valisi Mahmut Demirtaş görevine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı - Haber 17:15: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi - Haber 17:15: Çorum'da 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile altınlarını çalan şüpheli yakalandı - Haber 17:15: Mersin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Haber 17:15: Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor - Haber 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber