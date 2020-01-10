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Mardin Valisi Yaman, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:10Mardin Valisi Yaman, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, Mardin'in düzenlenen operasyonlarla huzurlu bir şehir haline geldiğini belirtti.
"Artık önümüze bakıyoruz. 'de en fazla tercih edilen ve görülmesi gereken yerlerin ilk 7'si içerisindeyiz. 2018 yılında 3,5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bunun 810 bini yatılı. 2019 yılındaki hedefimiz ise 5 milyonun üzerindeydi. 2019 yılında 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladık." diyen Yaman, şehre huzur geldikçe özellikle hizmet sektörünün kalitesi, kapasitesinin daha da arttığını aktardı.
Yaman, basın mensuplarının çalışma şartlarının zor olduğunu dile getiren Yaman, şunları kaydetti:
"Modern çağda teknolojik imkanlar artıkça, çalışma alanlarında farklı zorluklarda oluşuyor. Türkiye'de önemli gazeteler elektronik hayata geçti. Mardin, tarihi ve kimliği ile Türkiye'de görev yapılabilecek en güzel illerden biri. Burada sizlerle çalışmaktan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. İnşallah daha güzel günler olacak. Kamu kurumları 2020 yılının hazırlıklarını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yılın bütçesi oluştu. Ona göre yine yollar, taziye evleri ve sosyal projelerle devam edeceğiz hep beraber. Çalışmalarımızda bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehre vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle yüzümüz güler."
Programda, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü de birer konuşma yaptı.
Program sonunda hatıra fotoğraf çekildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Yaman, Türkiye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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