Haberler » Güncel » Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi - Haber

Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

24.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10 Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.
Merkez Artuklu ilçesindeki 1. Cadde'de esnaf ziyaretinde bulunan Yaman, beraberinde eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan ile Kültür Sokak'ı gezdi.
Burada bir iş yerini ziyaret eden Yaman, şarkı söyleyen gençleri gördü. Yanlarına oturup bir süre onları dinleyen Yaman, gençlerle sohbet etti.
Yaman ve Orhan, daha sonra gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi, şiir okudu.
Yoldan geçen vatandaşlar da ilgiyle dinledikleri Vali Yaman ve Gülşen Orhan'a eşlik etti.

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58   Çorum'dan kısa kısa - Haber
14:57   Gemide öldürülen kaptanın cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
14:53   Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu - Haber
14:53   İzmir'de su arızası giderildi, ana hatta su verilmeye başlandı - Haber
14:51   Ceenbekov'dan Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:04:16